Мосгорсуд признал ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями

Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)*, Фонд защиты прав граждан* и «Штабы Навального»** экстремистскими организациями. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

«Решением суда ликвидированы некоммерческие организации «ФБК» и «ФЗПГ», запрещена деятельность общественного движения «Штабы Навального». Суд постановил, что решение о прекращении деятельности организаций подлежит немедленному исполнению.

Защитники ФБК, а также представители Минюста и МВД находились в суде двенадцать с половиной часов.

ОБНОВЛЕНО

Навальный прокомментировал решение Мосгорсуда о признании ФБК* и штабов экстремистскими организациями.

«Мы не название, не бумажка и не офис. Мы — группа людей, которые объединяют и организуют тех жителей России, кто против коррупции, за честные суды и равенство всех перед законом. Таких — миллионы. Вы — такие. Пока вы есть, и мы никуда не денемся», — говорится в публикации в инстраграме политика.

Заседание проходило в закрытом режиме. Суд отказался рассекретить материалы иска прокуратуры к ФБК о признании фонда экстремистским. В ходе рассмотрения прокуратура в качестве доказательств по делу предоставила судье пустые листы. Защита потребовала изъять их из материалов дела.

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В деле о признании ФБК* экстремистами появились новые детали в шести томах

Прокуратура Москвы 16 апреля подала иск в Мосгорсуд с требованием признать экстремистскими организации ФБК, Фонд защиты прав жителей и «Штабы Навального» «в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности» для, как утверждают силовики, «создания условий для изменения основ конституционного строя», в том числе с использованием сценария «цветной революции».

Соратник Навального Леонид Волков 29 апреля официально объявил о закрытии сети штабов Навального. По его словам, участие в работе штабов будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для сотрудников и волонтеров.

*внесены Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента**внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму

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