 

Мнение: Подрыв под Рас-аль-Айном

10.06.2021, 5:00, Разное
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Сообщают https://twitter.com/200_zoka/status/1402571239823233026, что в Сирии в провинции Хасаке в районе Рас-аль-Айна на мине подорвался автомобиль российских военных.
Подрыв произошел во время патрулирования у деревни Аль-Асадия (небольшой поселок расположенный между Таль-Темером и Рас-аль-Айном), на границе зоны оккупированной Турцией. 1 солдат погиб и еще трое получили ранения. Раненые доставлены в больницу Дерибасии. Как уточнило МО РФ, все будут жить. Семье погибшего будет оказана все необходимая помощь.

Если подтвердится, что к взрыву причастны протурецкие боевики, в ближайшие недели можно ожидать приветов миньонам Эрдогана от ВКС.
Впрочем, есть и вероятность, что мина могла быть поставлена боевиками ИГИЛ, которые также действуют в Рожаве.

Ниже, фото из больницы в Дерибасии.

Мир праху погибшего. Раненым выздоровления.

Источник: Colonel Cassad



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