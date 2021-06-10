 

В National Geographic признали существование пятого океана на Земле

10.06.2021, 4:28, Новости дня
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На сегодня берега Антарктиды омывают воды сразу трех океанов: Атлантического, Тихого и Индийского. Однако исследователи из National Geographic считают, что вся акватория, приближающаяся к Южному полюсу Земли, имеет много общих особенностей.

Именно поэтому специалисты предлагают ввести понятие пятого океана на Земле. В отличие от Северного, который еще и Ледовитый, его хотят назвать просто Южным океаном.

Ученые говорят, что к нему следует отнести все воды, расположенные после 60 параллели Южного полушария. Исключением должны стать только пролив Дрейка и море Скоша в южной части Атлантики. Будет ли практическая польза от такого переименования, исследователи не поясняют.



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