Компания Realme выпустила новую модель дешевого смартфона с емким аккумулятором

Новая модель бюджетного смартфона C25 представлена сотрудниками компании Realme. Базовая цена устройства составит всего-то 137 американских долларов. Однако смартфон получит необычно емкую батарею – на целых 6000 мАч.

Кроме того, специалисты отмечают достаточно высокую производительность использованного процессора MediaTek Helio G85. Объем оперативной памяти здесь составляет 4 Гб, а основная представлена в двух вариантах – 64 и 128 Гб.

Также отмечается, что экран с диагональю 6,5 дюйма сможет отображать картинку с разрешением 1660 на 720 пикселей. Основная камера состоит из трех датчиков, самый мощный из которых делает снимки с разрешением 13 Мп. Два остальных датчика рассчитаны на 2 мегапикселя. В селфи-камере – 8 Мп.