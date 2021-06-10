Мнение: Мы губернаторов душили-душили…

“Пресс-секретарь губернатора Владимирской области назвала фейком слухи о его отставке”. Только что прочел на Незыгаре.

Интересно следить, как Кремль последовательно расправляется с губернаторами-“бунтарями”, так сильно его напугавшими в 2018 году. Точнее, Кремль даже не столько мстит конкретным победителям “выборов”, сколько “воспитывает” жителей “мятежных” регионов, посмевших что-то там ему продемонстрировать посредством выборов. Что именно воспитывает Кремль в жителях? Чувство выученной беспомощности, конечно же.

В 2018 году сенсацией закончились вторые туры вполне рутинных, вроде бы выжженных дотла “выборов” губернаторов в четырех российских регионах – во Владимирской области, Приморском и Хабаровском крае, а также в республике Хакасия. Собственно, сами по себе вторые туры, в которых “соревновались” избранные Кремлем тяжеловесы с петрушками и мальчиками для битья – уже были сенсацией. Никаких вторых туров вообще не должно было быть – как?! Из кого?!! Они не были предусмотрены в сценарии. Но случились. А потом – в Хакасии и Приморье – еще и третьи туры. Приморье в итоге Путин сумел, ценой дичайших фальсификаций, невероятных затрат и тотального нарушения законов все-таки сумел “отбить”, навязав краю нафиг ему ненужного Кожемяку. А в трех других “чужаки”, сквозь истеричное московское “не пущу!!”, все-таки утвердились. Почему? Потому что со страшной силой уперлись местные избиратели, оставшиеся глухи ко всем посулам и угрозам.

Ну и вот смотрим, что теперь, 2,5 года спустя. Хуже всего с хабаровским “бунтарем” Фургалом: его просто захватили и отвезли в московский застенок, где он и сидит вот уже скоро год, ждет типа “суда”. “Патриоты” уверены, что тем самым “Путин навел порядок” – я же думаю, что тем самым Кремль подготовил и унавозил почву для полного отделения Приамурья, а то и всего Дальнего Востока от России. Кто прав – посмотрим.

Владимирского Сипягина, как видим, активно принуждают к отставке “по собственному желанию”. Это такое иезуитство: Путин, конечно, в любую минуту может снять его (избранного всенародным голосованием) просто своим указом – но не хочет, так как в таком действии будут слишком уж видны ослиные уши мелкого московского пакостничества. Поэтому Сипягину хотят выкрутить руки и принудить к “добровольности” чуть ли не с момента его инагурации. Сипягин сопротивляется – и это делает ему честь, ведь угрозы ему наверняка вполне конкретны и реальны – защиты-то у губернатора со стороны закона никакой нет: его могут в любой момент “принять” прямо из кабинета, доставить на Лубянку – и всё, пишите письма. Судьбы Фургала или совсем свежий пример пензенского Белозерцева тому самый наглядный пример. У Сипягина, надо признать, стальные яйца – хотя его участь предрешена.

Но хуже всего положение у Коновалова – молодого парня из Хакасии. Этот вообще избрался вопреки всем – и на него вся шобла, состоящая из вонючего союза олигархов и чиновников, Сечина и Дерипаски, точат ножи в открытую. Прочитал на том же Незыгаре “аналитическую” статью (понятно, что заказную) о том, насколько безнадежно положение Коновалова, которого, дескать, “обложили со всех сторон, как волка”. Безымянный автор злорадно перечисляет – у Коновалова нет авторитета среди местной “илиты”, у него уже “огромный антирейтинг”, его действительно обложили уголовными делами, пересажали половину его подчиненных, денег у него нет, казна пустая, куча долгов и “люди недовольны”. Дальше автор бесхитростно раскрывает механизмы – как именно зачморили молодого юриста. Очень просто: во-первых, его сразу отрубили от всех федеральных денег, программ и трансфертов, во-вторых, перестали закрывать глаза на долги региона федеральным структурам – и этим быстро оставили республику практически без штанов. Понятно, что на самом деле Хакасия – регион-донор, налоги, собираемые с хакасского производства, недр и гидроресурсов, воистину ОГРОМНЫ, даже ФЕНОМЕНАЛЬНЫ, поэтому, по идее, никаких дотаций и трансфертов республике нафиг не надо – но не в этой жизни; в реальной ситуации никакие хакасские деньги самой Хакасии не принадлежат, они все “федеральные” или федеральных же корпораций типа той же Роснефти.

И второе – Коновалова напрочь отрезали от силовых структур. Автор там даже потешается – “какой же может быть авторитет у губернатора, если у него нет контакта с силовиками?!” Ха-ха-ха! Поэтому, мол, на Коновалова уже сейчас все в республике плюют – кому нужен губернатор, если он никому ничего не может сделать? И это тоже понятно – хотя в этом и состоит главный обман “выборов” губернатора даже помимо того, что на них не может выдвинуться ни один реально оппозиционный кандидат вопреки мнению Москвы. За этим установлен другой незримый барьер, выше первого: даже если избиратели, поднатужившись, как-то пропихнут на пост главы СВОЕГО региона некоего не нравящегося Москве человека – они все равно ничего не добьются, потому что обеспечить своему избраннику контроль над “силовиками” избиратели не могут от слова “никак”: силовики в России бывают ТОЛЬКО федеральные. Исключение одно – Рамзан Кадыров и его “гвардия”.

ТО есть, слегка оправившись от первого шока (как?! Они еще что-то смеют??) Москва одним движением рубильника отрубила неугодных губеров разом и от денег, и от силы. Оставила их “голенькими”. И теперь просто ждет, когда они умрут на ветру – желательно не от холода или голода, а от того, что их разорвут жители их же регионов.

С Фургалом, правда, так не получилось.