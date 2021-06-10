 

Зависимость от гаджетов: новая форма, старое содержание

10.06.2021, 3:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский психолог Идзиковский считает, что в зависимости современного человека от смартфонов и прочих электронных гаджетов нет никакой особой проблемы. И видеоигры также не являются чем-то новым.

По словам специалиста, изменилась только форма, появились новые технические возможности. Но суть осталась прежней.

Например, когда-то люди целыми днями играли в шашки или домино, засиживались ночами за кортежным столом. Теперь происходит то же самое, но у экрана электронного устройства. Единственное, что изменилось, – это количество предлагаемых игр. Их действительно стало на несколько порядков больше. Хотя, если разобраться, речь-то идет всего о нескольких разновидностях, говорят специалист.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.01 / Шендерович: Россия – претендент на дарвиновскую премию за самую бессмысленную смерть. Политический пофигизм – лишь часть диагностики

30.07 / WP – пандемия добавила популярности Меркель, а для Трампа стала катастрофой

28.06 / В Украине составили 355 протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений за нарушение карантина

29.07 / Газпром исключил владельца судна «Академик Черский» из списка активов

16.01 / Глава “Укрзалізниці” назвал сумму своей месячной зарплаты

19.03 / Британцы раскритиковали Байдена за высказывание о Путине

20.01 / На кастинг в российской “Лиге смеха” зарегистрировались команды из “ДНР”

31.01 / В Житомирской области задержали военного, торговавшего наркотиками – прокуратура

17.11 / В Госдуме предложили повысить штрафы за нарушение требований агитации

06.09 / В Англии на прохожих напал человек с ножом, есть погибший и тяжелораненые

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика