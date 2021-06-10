Зависимость от гаджетов: новая форма, старое содержание

Российский психолог Идзиковский считает, что в зависимости современного человека от смартфонов и прочих электронных гаджетов нет никакой особой проблемы. И видеоигры также не являются чем-то новым.

По словам специалиста, изменилась только форма, появились новые технические возможности. Но суть осталась прежней.

Например, когда-то люди целыми днями играли в шашки или домино, засиживались ночами за кортежным столом. Теперь происходит то же самое, но у экрана электронного устройства. Единственное, что изменилось, – это количество предлагаемых игр. Их действительно стало на несколько порядков больше. Хотя, если разобраться, речь-то идет всего о нескольких разновидностях, говорят специалист.