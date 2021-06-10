Мнение: Женская доля

Прочитал на каком-то левом ресурсе, что “Валерия разводится с Пригожиным”. Не с тем Пригожиным, который ЧВК, кремлевский повар и главный сетевой мерзавец, а с другим – Иосифом, который Шрек. Второй Пригожин кажется довольно приличным человеком, а сама новость о разводе удивляет – почему? Вроде бы Валерия была довольна, Шрек у нее был не только мужем, но и продюсером, относился к ней, по всей видимости, хорошо…

Но, с другой стороны – тоже ведь забавно. До Пригожина певица Валерия была замужем за другим продюсером, от которого она, по ее воспоминаниям, неимоверно страдала: он бил смертным боем ее саму, ее детей, выгонял ее из дома, хамил, вел себя как полный мужлан, изменял ей со всеми подряд. После Шульгина брак с Пригожиным казался (так везде писали) просто переходом из ада в рай: спокойствие, достаток, никто не бьет, дети растут, как продюсер Пригожин тоже “круче”…

Одна беда: как только Валерия вышла за идеального во всех (кроме, пожалуй, внешности) отношениях Иосифа – у нее пропали хиты. ПОЛНОСТЬЮ. От слова “совсем”. Просто – ни одного хита вообще! А ведь Валерия, кто б что ни говорил – талантливая певица, с аутентичной для России “народной” манерой пения, не старая (во всяком случае, в сравнении с Пугачевой и Ротару). И поди ж ты: как отрезало! Что ни пела с тех пор – все какая-то мутота.

Вот и выбирай: или побои и измены, но и всенародная слава и полные залы – или дом полная чаша и муж-кормилец и заботник, но полная бездарность. Обидно. Словом – или самец-тиран, или современный интеллигент, “уважающий женщину”, но, увы, бесплодный как пустыня… или как любой хороший человек. Все это ваше “творчество” – жуткая штука, если разобраться: слишком много просит взамен.