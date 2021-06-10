 

Дерматолог объяснила важность знания своего ожогового порога при загаре

10.06.2021, 3:17, Новости дня
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Чтобы не сгореть на солнце во время летнего отдыха, человеку необходимо правильно определить свой ожоговый порог, рассказала газете ВЗГЛЯД врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

«Долго пребывать под открытым солнцем вредно для любого человека. Есть такое понятие как «ожоговый порог». То есть нужно определить свой фототип кожи по специальной таблице, их не так много. К первому типу, как правило, относятся скандинавы, британцы и другие северные народы. Это голубоглазые люди с белым цветом кожи, волосы у них рыжие или совсем светлые. Совсем плохо рыжеволосым с розоватым цветом кожи – эта категория людей вообще не переносит солнце. Такому фототипу даже в нашей полосе противопоказано длительное время находиться на солнце», – объясняет дерматолог.

У таких людей, фактически, не вырабатывается достаточное количество меланина, чтобы получить собственную защиту, поясняет собеседница. Поэтому при нахождении на солнце они рискуют обгореть. Жители средней полосы России, как правило, имеют 2–3 фототип, к четвертому относятся арабы и часто азиаты, а к пятому – негроиды.

«Людям, у которых темные волосы и глаза, можно дольше пребывать на солнце, поскольку у них есть меланин, и они защищены. Им даже при отдыхе в южных регионах или более теплых странах совершенно не обязательно использовать какие-либо фильтры, если они не находятся под прямыми лучами солнца в дневное время. У них и вероятность ожога фактически отсутствует», – рассказывает Скорогудаева.

Врач настоятельно рекомендует пребывать на солнце в утренние и вечерние часы, потому что когда солнце подходит к Зениту, то лучи вертикально идут к поверхности, и их воздействие более активное. А когда солнце только поднимается или садится, лучи идут к земле под углом. В результате происходит их отражение, а отраженные свет не такой опасный, как прямые лучи. Поэтому в утренние и вечерние часы идет мягкое воздействие на кожу, утверждает врач.

Гражданам с первым, вторым и третьим фототипом кожи при поездке на море, где широта уже ближе к экваториальной, обязательно следует пользоваться солнцезащитным кремом. Причем не только в дневные часы, а постоянно, в течение всего дня.

«Собственно говоря, вредно не само солнце, а его передозировка. Передозировка – это как раз понятие «ожогового порога», когда слишком активен ультрафиолет B-спектра, идет активное его поглощение кожей, что может привести к ожогу. Вместе с ожогом может прийти иммунодепрессия кожи (вирусные заболевания, включая герпес). То есть такое резкое воздействие может вызвать иммунодефицит кожи. Поэтому иногда люди по приезду с курортов и заболевают», – говорит Скорогудаева.

Кроме того, передозировка солнца способствует старению кожи, а также увеличивает риск меланомы (злокачественные опухоли, возникающие из пигментированных клеток). Тем не менее, врач успокаивает, что для появления данного заболевания из-за солнца человек должен быть генетически предрасположен к нему, иметь светлый фототип, а также родинки и родимые пятна, поскольку именно они чаще всего перерождаются в меланомы.

В конце мая Роскачество порекомендовало россиянам не приобретать крем от солнца с содержанием эфирных масел цитрусовых, поскольку они повышают чувствительность к солнцу. Гражданам с северных регионов в организации посоветовали пользоваться средствами с химическими фильтрами, а жителей южных регионов призвали обратить внимание на крем со смешанными фильтрами (химические и физические), который обеспечит более надежную защиту.



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