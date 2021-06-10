 

Джонсон и Байден собрались принять новую Атлантическую хартию

10.06.2021, 3:17, Новости дня
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В результате переговоров главы британского правительства Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена в четверг стороны должны принять новую Атлантическую хартию по «защите демократии», сообщила канцелярия премьера Великобритании.

Как утверждается, документ по духу будет похож на Атлантическую хартию 1941 года, подписанную премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом о послевоенном мире, передает ТАСС.

В документе будут перечислены восемь сфер, в которых Великобритания и США договорятся сотрудничать «на благо человечества». Среди приоритетов называются защита демократии, обеспечение коллективной безопасности и построение справедливой и надежной системы торговли, передает РИА «Новости».

«В Хартии будет говориться и о более современных проблемах, в том числе об угрозах, исходящих от кибератак, о необходимости срочных действий в вопросе перемены климата и защите биоразнообразия, а также о мерах по прекращению пандемии и восстановлению после нее», – отмечает канцелярия премьера. 

Напомним, Байден находится в Великобритании, где примет участие в саммите G7. Президент США проводит первое зарубежное турне. Байден заявил, что на всех его этапах даст понять: «Америка вернулась».



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