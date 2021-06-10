Ургант предложил проверить, кто в дуэте Киркорова и Давы «падает тыльной стороной»

Ведущий программы «Вечерний Ургант» Иван Ургант прокомментировал конфликт продюсера Нателлы Крапивиной с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым.

Крапивина – продюсер певицы Светланы Лободы и создатель телевизионного проекта «Орёл и решка».

«Орел и решка» – идеально подходящее название для дуэта Киркорова и Давы», – сообщил Ургант в эфире своей программы на Первом канале. На вопрос «кто из них кто», Ургант предложил «их подбросить» – «кто упадет тыльной стороной наверх», у того и «золотая карта безлимитная».

Ответ Киркорова Крапивиной он охарактеризовал как «покосил седой садовник крапиву у немецкой слободы». «Филипп имеет право так говорить – за ним-то мы ни одного скандала не припомним, тем более ущемления прав людей», – сообщил Ургант.

Напомним, на премии Муз-ТВ Киркоров появился в компании молодого рэпера Давида Манукяна, поклонники заподозрили их в отношениях. Подобный комментарий оставила и Крапивина под публикацией Манукяна. «На Кавказе таких раньше расчехляли на шашлыки», – написала продюсер Лободы. В ответ Киркоров записал двухминутное видео, в котором обвиняет команду Лободы в зависти к талантливым и молодым артистам. Крапивина сообщила о прекращении работы со своей артисткой.