 

Мнение: Суд признал ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями

10.06.2021, 3:10, Разное
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Московский суд вслед за прокуратурой вчера принял решение о признании структур связанных с Навальным экстремистскими организациями.

Суд признал ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями

Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией*, Фонд защиты прав граждан** и «Штабы Навального» экстремистскими организациями. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан», общественному движению «Штабы Навального», — говорится в сообщении.

16 апреля прокуратура Москвы направила в суд иск о признании ФБК экстремистской организацией, это также касается организаций ФЗПГ и «Штабы Навального».

https://russian.rt.com/russia/news/871398-sud-fbk-shtaby-navalnogo – цинк

Так сказать дочищают, хотя и без этого было понятно, что проект закрыт. Во всех смыслах.
До истории с трусами полными "Новичка" всему этому вполне вольготно давали существовать, но с определенного момента проблем от всего это стало больше чем пользы, отсюда и процесс закрытия. Ну и международный контекст конечно же за последний год существенно изменился, а роль аргумента "а что же скажут там" существенно снизилась.

PS. Да, тут еще вчера вопили, что Петров и Боширов Быкова тоже того. Хотели отравить “Новичком”. Но как обычно у них с “Новичком” ничего не получилось, на редкость бесполезный яд.

Источник: Colonel Cassad



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