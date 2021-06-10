Генеральный директор Motional намекает на автономное будущее в логистике

Motional, совместное предприятие Aptiv и Hyundai стоимостью 4 миллиарда долларов, изучает потенциальное участие компании в автономных грузоперевозках или логистике, сказал сегодня его генеральный директор во время прямой трансляции на мероприятии TechCrunch 2021 Mobility Event.

«Прелесть того, что находится на другой стороне медали, заключается в том, что одна и та же основная технология, конечно, может применяться в нескольких сценариях использования», — сказал Карл Ягнемма на панели, возглавляемой редактором TechCrunch по транспорту Кирстен Коросек, которая спросила о намерении Motional расширить свою бизнес-модель в грузовые перевозки. «Это похоже, это не то же самое, но это похоже. И поэтому мы активно изучаем другие варианты использования. У нас будет дополнительная деятельность в этой области. Сегодня нам нечего анонсировать. Но это еще не все ».

В то время как Motional по-прежнему считает, что самые большие экономические возможности связаны с решением сложных технологических проблем автономии в обслуживании перемещаемых людей, Ягнемма, также известный как модель robotaxi, признал, что те же самые сложные проблемы — восприятие, планирование, принятие решений, локализация — лежат в основе автономность, будь то перемещение людей или посылок.

«Мы ищем отличные возможности для бизнеса, которые с технической точки зрения будут максимально близки к стеку, который мы в настоящее время разрабатываем», — сказал Ягнемма, отвечая на вопрос о том, что является наиболее привлекательным в модели доставки и логистики. «Это действительно то, к чему все сводится. Эти разные варианты использования в некоторых случаях имеют совершенно разные бизнес-кейсы, и возможности выглядят совершенно иначе. И это помогает нам оценивать внутренние рейтинги. Что представляет собой интересную возможность? И опять же, мы попытались согласовать это с нашим текущим путем развития технологий, чтобы сказать: «Эй, это будет наименьшее дополнительное усилие для наибольшей дополнительной возможности». Именно так мы руководствуемся своей стратегией внутри компании Motional ».

Со своей стороны, Крис Урмсон, соучредитель и генеральный директор компании Aurora, занимающейся автономными транспортными средствами, и другой участник дискуссии признали, что вызов и перемещение людей с помощью автоматизированных транспортных средств в конечном итоге станет трансформационным бизнесом, который превзойдет грузовые перевозки. длительный срок. В настоящее время Aurora ориентирована на грузовые перевозки, а не на роботакси, по ряду причин, включая возможность масштабирования сейчас.

«[The robotaxi] Потребуется время, чтобы рынок развился, тогда как рынок грузовых и автомобильных грузоперевозок существует сегодня », — сказал Урмсон.

Оба участника дискуссии согласились, что в автономном мире нет низко висящих плодов. Проблему беспилотных транспортных средств решить сложно, но Урмсон утверждает, что, возможно, ее немного проще решить с помощью грузовых автомобилей, когда вам не нужно считаться с изменчивостью дорожной сети города. Создать автономный стек для движения по автострадам проще из-за их в основном однородного характера.

«Итак, как только вы откроете начальный орешек того, чтобы технология работала в этой рабочей области проектирования, развертывание переходит от технологического расширения к производственному расширению», — сказал Урмсон. «И это больше похоже на обычный бизнес. Поэтому мы думаем, что это способ масштабировать бизнес и операции и генерировать поток доходов, который позволяет нам затем действительно взять эту основную технологию и применить ее в поиске поездов и построить интересный бизнес в этой сфере ».

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