 

В Китае разработали новый метод синтеза жидкого топлива из угля и газа

10.06.2021, 2:38, Новости дня
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Принципиально новую технологию представили в Даляньском институте (Китай). Она позволяет получать жидкое углеводородное топлива из различных источников.

Сырьем может быть каменный уголь, природный или биогаз, биомасса и даже СО2. Ученые напоминают, что технологии изготовления жидкого топлива из твердого или газообразного существуют давно. Однако они, как правило, сложны, дороги и не отличаются такой универсальностью, как созданная в Китае методика.

Тем временем сжигание твердого угля становится все более проблематичным, говорят специалисты. Спрос на бензин будет существовать еще долго, нефти становится все меньше, а угля – сколько угодно. Похоже, у китайской разработки большие перспективы.



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