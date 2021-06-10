Кабмин Украины выделил МВД 800 млн грн из фонда борьбы с коронавирусом

Аппарату МВД будет выделено 71,6 млн грн из этой суммы для доплат медработникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления МВД.

Госпогранслужба Украины получит 30,8 млн грн, Национальная гвардия – 16,6 млн грн, эти деньги предусмотрены для доплат военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям выделят 1,7 млн грн для доплат лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты. Наибольшая сумма из фонда предусмотрена для Национальной полиции – 679, 2 млн грн для доплат правоохранителям.

Народный депутат от партии “Голос” Инна Совсун накануне заседания Кабмина назвала попытку выделения из фонда борьбы с COVID-19 средств для МВД насмешкой, об этом она написала 9 июня в Facebook.

По ее словам, нардепы из комитета здравоохранения больше месяца пытаются выбить из бюджета 800 млн грн на установку кислородных станций во всех опорных больницах Украины, в которых лечат пациентов с COVID-19.

“Но для правительства расходы на кислород из “ковидного” фонда не приоритетные, а вот на доплаты полицейским – как раз то, что надо”, – отметила Совсун.

Она сообщила, что аудит обнаружил в МВД нарушений на 26,5 млн грн.

“Деньги из “ковидного” фонда также пошли на доплаты в больницы МВД, где не было пациентов с пневмонией или даже с подозрением на COVID-19. Работникам назначили доплаты за время пребывания в отпуске, на больничном, на учебе. Пограничники и полиция получали деньги без подтверждения фактов обеспечения правопорядка в условиях непосредственного контакта с населением. Предыдущий транш МВД Авакова успешно “освоило”, давайте выделим еще 800 млн грн сверху”, – заявила нардеп.

https://www.facebook.com/sovsun.inna/posts/1831222310373765

Госаудитслужба во время проверки расходов средств из фона борьбы с COVID-19, выделенных МВД в 2020 году, выявила нарушений и проблемных вопросов на сумму 26,5 млн грн. Такие данные опубликовала экспертная организация StateWatch 8 июня.

Министерству выделили 4,7 млрд грн для доплат территориальным органам МВД, Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и ГСЧС.

“Из полученных средств ведомство не потратило лишь 6 млн грн, показав наибольшую результативность и скорость по расходованию средств COVID-фонда”, – отметили в StateWatch.

Инфографика: statewatch.org.ua

Контекст:

Верховная Рада Украины в апреле 2020 года внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею. В итоге они решили уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн, а 14 декабря в него добавили еще 6 млрд грн.

Деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции. Кроме того, средства фонда тратили на строительство и ремонт дорог, а также на поддержку предпринимателей и граждан, потерявших работу из-за жесткого карантина.

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