 

Протасевич в СИЗО переболел тонзиллитом в тяжелой форме – адвокат

10.06.2021, 2:32, Новости дня
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“Роман болел. Лечили антибиотиками – сейчас здоров. Он не получает писем, пока не дошли деньги, которые ему переводили”, – рассказала она.

Оленская отметила также, что он не смог заказать книги – по ее словам, журналист просил Ремарка. Ранее она говорила, что лично выбрала ему книги, их должны были доставить из магазина.

Оленская сообщала СМИ о двух встречах с подзащитным. После первой встречи с Протасевичем она заявляла, что он “бодрый, позитивный и веселый”. После второй рассказала, что что Протасевич “сам себе поставил” ссадину на лице. 

4 июня адвокат сказала, что не видела журналиста неделю, так называемое интервью белорусскому госканалу он с ней не обсуждал.

По информации отца Протасевича, к арестованному не пускали врача и адвоката 11 дней, Оленской удалось попасть к нему только вечером 8 июня. 

Контекст:

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

3 июня на провластном канале ОНТ появилось полуторачасовое “интервью” Протасевича. В нем оппозиционер, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше “лезть в политику”, а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне “Азов”. При этом на его руках были видны следы травм.

В команде лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявили, что Протасевич – “заложник в руках террористов”. “Это не фильм, а запись результата пыток, и таким образом режим свидетельствует против себя”, – сказала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина. Советник Тихановский Франак Вячорка заявил, что Протасевич является “заложником режима”.

Отец Протасевича выразил уверенность, что его сына заставили говорить все, что было сказано в интервью ОНТ. 

В МИД Великобритании заявили, что “интервью явно проходило под принуждением”.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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