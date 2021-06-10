 

Путин назвал бессмысленными дальнейшие санкции США после достройки «Северного потока – 2»

10.06.2021, 2:28, Новости дня
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Для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена, сообщил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

Глава государства отметил, что все, что делалось США в отношении газопровода, было выгодно только им. «Только что еще более-менее разобрались с «Северным потоком – 2», а ведь все, что делалось до сих пор, явно противоречило интересам европейской страны, Федеративной Республики [Германии], делали Штаты, потому что им так выгодно», – констатировал Путин, передает ТАСС.

По его мнению, в последнее время «уже было бессмысленно сопротивляться [строительству трубопровода] и вводить санкции». «Потому что мы его уже достроили, первая нитка готова», – отметил президент.

«Вроде как [США] отказались от этих санкций, но введут так, таким темпом и туда, куда посчитают нужным, абсолютно игнорируя интересы других участников международного общения», – указал Путин.

Напомним, Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, объясняя сенаторам, почему Штаты воздержались от введения санкций против компании-оператора «Северного потока – 2», заявил, что худшим для Вашингтона итогом строительства были бы отравленные отношения с Германией.



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