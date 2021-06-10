Европарламент собрался потребовать от РФ отмены закона об иноагентах

На очередной сессии Европарламент намерен принять резолюцию, в которой потребует от РФ отменить закон о нежелательных организациях и иностранных агентах.

Проект резолюции опубликован на сайте ЕП, голосование ожидается в четверг. Документ носит рекомендательный характер для стран ЕС, передает РИА «Новости».

ЕП хочет, чтобы Москва прекратила «преследование правозащитников и активистов в рамках законов об иностранных агентах и нежелательных организациях». От РФ ждут, что она «отменит этот закон» и «пересмотрит решение генерального прокурора о внесении трех немецких неправительственных организаций в список «нежелательных», а также не станет принимать новых подобных законов.

Указывается, что ЕС при подготовке новой стратегии отношений с Россией, нужно «учитывать ситуацию с верховенством права, соблюдением прав человека и основных свобод в России». ЕП призывает «ввести новые условия» для отношений с Москвой, чтобы не допустить в РФ «репрессий». Также предлагается «усилить поддержку правозащитников, неправительственных организаций и независимых СМИ».

В документе предложено призвать государства ЕС «принять запрещенные или находящихся под угрозой российские неправительственные организации, обеспечить выдачу срочных виз и предоставление временного убежища правозащитникам».

В декабре президент Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности физических лиц и организаций, признанных в РФ иноагентами, которые занимаются политической деятельностью на территории РФ на средства из-за рубежа.

В мае Генпрокуратура РФ признала нежелательными три неправительственные организации из Германии, чья деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Речь идет об организациях «Форум русскоязычных европейцев» (Forum Russischsprachiger Europaer), «Центр либеральной современности» (Zentrum fur die Liberale Moderne) и «Немецко-русский обмен» (Deutsch-Russischer Austausch).