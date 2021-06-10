Маникюр и педикюр: как часто можно их делать, чтобы не навредить ногтевой пластине

Чтобы ногти смотрелись идеально, необходимо кроме дизайна уделять внимание и правильному уходу и тому, как часто вы посещаете салон. Как правильно ухаживать за ногтями, как часто делать маникюр и педикюр, от чего зависят и чем опасны редкие визиты к мастеру, рассказали специалисты.

Основные правила ухода за ногтями

За ногтями нужен внимательный и бережный уход. Чтобы они были здоровыми и крепкими, следует чаще мыть руки и чистить область вокруг ногтевой пластины и кутикулы маленькой щеточкой с мылом, можно зубной щеткой. Благодаря этому будут отшелушиваться лишние ороговевшие частички кожи, и ей будет легче дышать.

Немаловажным является своевременное подстригание ногтей, не реже чем раз в 2 недели либо как только становится заметным отслаивание либо обламывание ногтей. Уборку и мытье посуды следует производить в перчатках, желательно виниловых с хлопчатобумажной подкладкой. Для здорового роста ногтей не рекомендуется также забывать о правильном питании и приемах соответствующих витаминных комплексов.

Чем опасны редкие посещения мастера по маникюру и педикюру

Для всех оптимальное количество походов на маникюр определить трудно: это напрямую зависит от индивидуальных кожных покровов и особенностей ногтей каждого человека. Кому-то допустимо делать процедуру один раз в месяц, а кому-то раз в 10-14 дней.

Мастера рекомендуют не забывать о своих руках, потому как впоследствии обработка кутикулы будет занимать значительно больше времени.

Покрытие, которое сильно отросло, оказывает сильное давление на свободный край, поэтому появляются надломы – места, наиболее благоприятствующие размножению различных бактерий.

Кроме того, очень длительная носка не обновленного покрытия способствует утончению ногтевой пластины.

Уход за ногтями на ногах

На ногах ногти отрастают значительно дольше, чем на руках, поэтому педикюр можно проводить через раз, в отличие от маникюра. Это приблизительно один раз в месяц. Но если девушка занимается активными видами спорта, имеет склонную к сухости кожу либо носит неудобную обувь, из-за которой образуются мозоли, то педикюр лучше делать чаще – один раз в 2 либо в 3 недели.

Нужно обязательно следить за длиной ногтей на ногах, в частности на большом пальце. Из-за индивидуальных особенностей строения свободный край может брать свое начало сразу за подушечкой пальца. И уже при его малейшем отрастании появится сильное давление обувью на ноготь, что может привести к онихолизису – отхождению ногтевой пластины от ногтевого ложа. Более того, это может поспособствовать размножению бактерий и вызвать воспаление.

Соблюдая эти несложные рекомендации, можно всегда любоваться крепкими и здоровыми ногтями.