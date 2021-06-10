Психолог Евгений Идзиковский оценил современную зависимость от гаджетов

Психолог Евгений Идзиковский оценил современную зависимость от гаджетов и не считает это заболеванием. Эксперт объясняет, что все существующие опасения напрасны и развитие технологий неизбежно провоцирует появление зависимости от информации.

Первопричина, по которой люди стали больше проводить времени в телефонах и компьютерах, заключается в развитии современных технологий. Психолог объясняет, что человеку гораздо проще получать информацию в Сети и именно поэтому он каждый раз возвращается в виртуальный мир. При этом мозг, из-за доступности новых знаний, выделяет дофамин. Вопреки устоявшемуся мнению, зависимостью такое времяпровождение не является. Такое поведение человека, объяснил Идзиковский, лишь следствие быстрого развития современности.

Психолог не видит трудностей и в том, что многие люди предпочитают виртуальное общение реальному. В этом случае, исходя из слов эксперта, тоже не происходит ничего страшного. Раньше люди встречались на улице и играли в шахматы, а сейчас играют в те же шахматы и общаются сидя дома. Для мозга этот обмен информацией происходит без особых отличий. Трудности могут возникнуть в будущем из-за нарушения зрения или осанки. Несмотря на это, Идзиковский верит, что человечество сможет найти способы лечения и создания безопасных устройств.

Источник: radiokp.ru