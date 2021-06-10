НБУ выпускает памятную монету в честь первого главы ОУН Коновальца

“Памятная монета “Евгений Коновалец” продолжает серию “Выдающиеся личности Украины”, она посвящена военному и политическому деятелю, личности, которая символизирует преемственность украинской национально-освободительной борьбы”, – говорится в сообщении.

На аверсе монеты будут изображены портрет Коновальца, годы его жизни, а также надпись “ОУН” с трезубцем. Номинал монеты – 2 гривны.

На реверсе будут цитата Коновальца “Будем иметь силу, тогда выйдем победно из самого худшего лихолетья и получим все, что нам надо”, а также монограмма из двух букв “С”, которые означают Сечевых стрельцов.

Фото: bank.gov.ua

Контекст:

Евгений Коновалец – украинский военный деятель, полковник армии УНР и первый глава Организации украинских националистов. Был одним из основателей сначала полка, а затем отряда Сечевых стрельцов.

В 1922 году эмигрировал в Европу, где занимался развитием ОУН. Убит в 1938 году в Роттердаме (Нидерланды) сотрудником НКВД Павлом Судоплатовым с помощью взрывчатки, которую спрятали в коробку конфет.

В 2017 году в Киеве открыли мемориальную доску Коновальцу.

5 мая 2021 года депутаты Верховной Рады обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о присвоении Коновальцу звания Героя Украины.

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