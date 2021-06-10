В Харькове задержали мужчину с боевой гранатой

Около 17.47 в полицию поступило сообщение, что на детской площадке находится мужчина с предметом, похожим на гранату.

“Менее чем за полчаса полицейские установили местонахождение гражданина в подъезде дома на улице Салтовское шоссе. Правонарушителем оказался 27-летний местный житель. Во время поверхностного осмотра работники полиции изъяли у мужчины предмет, который, по выводам специалистов взрывотехнического управления, оказался боевой гранатой Ф-1”, – говорится в сообщении.

Боеприпас изъяли.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Мужчину задержали. Ему планируют сообщить о подозрении.

Контекст:

8 июня в Харькове в ходе конфликта один из его участников бросил гранату РГД-5. В результате взрыва пострадало пять человек. Мужчину, который бросил гранату, задержали сразу. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному планируют избрать меру пресечения, санкция инкриминируемых ему статей предусматривает от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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