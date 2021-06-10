Задержек с выдачей водительских прав нет – МВД

8 июня в МВД Украины предупреждали о возможной временной задержке выдачи водительских прав.

Смолянинов подчеркнул, что в сообщении Главного сервисного центра говорилось, что могут быть задержки или перебои, а не что права и документы перестанут выдавать, и добавил, что перебоев в итоге тоже не случилось.

“Действительно, мы прогнозировали, что могут быть такие задержки, но они не состоялись. То есть мы успели во все центры доставить бланки водительских удостоверений и свидетельств о регистрации. Поэтому сегодня перебоев нет… Сейчас все центры работают в штатном режиме”, – сказал он.

Смолянинов отметил, что запас бланков в сервисных центрах есть, но он невелик, и если предприятие-производитель 10 июня не доставит новую продукцию, то некоторые центры на несколько дней могут прекратить выдачу этих документов, но не прекратят принимать заказы от граждан и оформлять документы купли-продажи. По его словам, можно будет прийти подать заявку, а документы получить тогда, когда в сервисном центре появятся бланки.

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