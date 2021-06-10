В Европарламенте предложили призвать к отключению Белоруссии от SWIFT

Депутаты Европарламента рассматривают проект резолюцию с призывом ввести четвертый пакет санкций против Белоруссии.

Голосование по проекту резолюцию состоится в четверг. Документ носит рекомендательный характер для стран ЕС. Их предлагается призвать «как можно быстрее расширить список юридических и физических лиц, попадающих под санкции ЕС». Санкции хотят ввести против причастных к инциденту с самолетом Ryanair.

В ЕП предложили не только ввести «четвертый пакет санкций», но и «начать работу над новым пакетом». Указывается на необходимость скорейшего принятия экономических санкций против «компаний, контролируемых белорусским режимом или тесно связанных с его интересами», передает РИА «Новости».

Санкции предлагается ввести против «нефтяного, нефтеперерабатывающего сектора, калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности». Зарегистрированным в ЕС компаниям, в том числе Siemens AG, предлагается прекратить сотрудничество с властями Белоруссии. Кроме того, ЕП хочет призвать к «прекращению сотрудничества и финансирования государственных банков Белоруссии». «Предлагает рассмотреть вопрос о временной приостановке участия Белоруссии в системе SWIFT», – говорится в документе.

23 мая борт Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Евросоюз запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. ЕС начал проработку секторальных санкций против Белоруссии.