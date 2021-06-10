 

В Европарламенте предложили призвать к отключению Белоруссии от SWIFT

10.06.2021, 1:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутаты Европарламента рассматривают проект резолюцию с призывом ввести четвертый пакет санкций против Белоруссии.

Голосование по проекту резолюцию состоится в четверг. Документ носит рекомендательный характер для стран ЕС. Их предлагается призвать «как можно быстрее расширить список юридических и физических лиц, попадающих под санкции ЕС». Санкции хотят ввести против причастных к инциденту с самолетом Ryanair. 

В ЕП предложили не только ввести «четвертый пакет санкций», но и «начать работу над новым пакетом». Указывается на необходимость скорейшего принятия экономических санкций против «компаний, контролируемых белорусским режимом или тесно связанных с его интересами», передает РИА «Новости».

Санкции предлагается ввести против «нефтяного, нефтеперерабатывающего сектора, калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности». Зарегистрированным в ЕС компаниям, в том числе Siemens AG, предлагается прекратить сотрудничество с властями Белоруссии. Кроме того, ЕП хочет призвать к «прекращению сотрудничества и финансирования государственных банков Белоруссии». «Предлагает рассмотреть вопрос о временной приостановке участия Белоруссии в системе SWIFT», – говорится в документе.

23 мая борт Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Евросоюз запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. ЕС начал проработку секторальных санкций против Белоруссии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.11 / Польские публицисты – чрезмерная «забота» Германии о нашем правопорядке – предвестник плохих времён

05.01 / Intel заявил о намерении снять с производства чипсеты, производимые в России

22.01 / Солдата-срочника в РФ, который из-за дедовщины застрелил восемь сослуживцев, приговорили к более чем 24 годам заключения

12.09 / Экологическая зачистка в пандемию — «козлиный спецназ» спасает Нью-Йорк от сорняков

21.05 / «Вести» объяснили, почему в действительности борщ перестал быть украинским

26.06 / Лукашенко оценил парад Победы в Москве

04.10 / Основатель бренда Kenzo умер от коронавируса

04.07 / Во Львове больницы заполнились на 95% – мэрия

06.01 / Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах – СМИ

11.03 / “Дарница” запустила Facebook-экскурсии по производству

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика