Псаки напомнили о скандальном интервью Байдена перед встречей с Путиным

Президент США Джо Байден будет откровенен на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Ее спросили, не будет ли саммит в Женеве «неловким» из-за скандального интервью Байдена. Псаки ответила, что тот «давно знает» Путина и «никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств» по поводу «поведения» Москвы, если оно «не отвечало демократическим ценностям».

По ее словам, Байден «будет откровенен в этом и на предстоящей встрече». Она подчеркнула, что «дело не в дружбе» и не в «доверии», а в «интересах» США. В интересах США, как сообщила Псаки, двигаться «к более стабильным и предсказуемым отношениям», передает РИА «Новости».