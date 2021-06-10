 

Псаки напомнили о скандальном интервью Байдена перед встречей с Путиным

10.06.2021, 1:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент США Джо Байден будет откровенен на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Ее спросили, не будет ли саммит в Женеве «неловким» из-за скандального интервью Байдена. Псаки ответила, что тот «давно знает» Путина и «никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств» по поводу «поведения» Москвы, если оно «не отвечало демократическим ценностям».

По ее словам, Байден «будет откровенен в этом и на предстоящей встрече». Она подчеркнула, что «дело не в дружбе» и не в «доверии», а в «интересах» США. В интересах США, как сообщила Псаки, двигаться «к более стабильным и предсказуемым отношениям», передает РИА «Новости».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.01 / В Томске обнаружены растения с высоким противовирусным эффектом

12.10 / Грузинский канал сообщил о нападении на Саакашвили в Афинах

07.04 / Жители Киргизии засняли яркую вспышку в небе

16.08 / Умер младший брат Дональда Трампа

05.11 / Онлайн-переводы для пенсионеров предложили ограничить

21.11 / Путин продлил на год действие продуктового эмбарго

18.11 / Onuka назвала главное преимущество публичности

01.09 / Уход Абэ ставит под угрозу стабильность в Азии и союз Японии с Америкой

09.03 / Продюсер объяснила недостатки песни Manizha для победы на «Евровидении»

21.08 / Hill – Байден пообещал положить конец «тёмным временам» в Америке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика