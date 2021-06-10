 

Зеленскому пришлось объясняться из-за исковерканных слов Байдена о НАТО

10.06.2021, 1:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После телефонного разговора межу президентом США Джо Байденом и главой Украины Владимиром Зеленским у Вашингтона возникли претензии к Киеву из-за неправильно истолкованных слов американского лидера. Напомним, беседа политиков состоялась 8 июня. Байден пригласил Зеленского летом 2021 года посетить Белый дом.

На следующий день, 9 июня, Зеленскому пришлось объясняться из-за исковерканных слов Байдена о вступлении Украины в НАТО. Ранее “Дни.ру” сообщали, что в украинском пресс-релизе по итогам телефонного разговора было заявлено, что глава Белого дома обещал предоставить Незалежной план по вступлению в военный альянс. Позже это сообщение убрали.

Чтобы выкрутиться из очередного политического скандала, Владимир Зеленский в интервью “Украинской правде” заявил, что для него важны не слова, а поступки. Украинский президент, подчеркнул, что членство его страны в НАТО завит только от позиции самой организации. При этом Зеленский не исключил, что Украина может вообще получить план по вступлению. Об этом сообщает LIFE.

Кроме того, Зеленский отметил, что остался доволен общением с Джо Байденом. По его словам, американский коллега обещал полную поддержку Украине. Так же глава Украины заявил, что летом обсудит с лидером США большой объем вопросов двухсторонних отношений.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.02 / Игорь Ашурбейли осудил попытки захвата Александровского подворья в Иерусалиме

05.11 / AstraZeneca оставила британцев без вакцины от коронавируса

27.05 / Что делать, если муж лентяй: способы, которые помогут сохранить семью

01.10 / Мнение: Письмо: “Хороший мужчина”

23.07 / Диетолог раскрыла способ подтянуть живот без похудения

09.04 / Мнение: Как пропагандисты нервничают

16.12 / Несовершенная система оповещения о ракетной атаке в США может привести к ядерной войне

07.07 / Мнение: Красть, убивать людей. Что ещё можно элите в России?

23.10 / Скандалы: Юрий Борисов и сыновья

11.11 / Наш советский Гитлер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonl[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика