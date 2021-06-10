 

Экс-жена мужа Макеевой попросила не присылать ей скрины с высказываниями актрисы

10.06.2021, 0:42, Разное
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В своем микроблоге Instagram Светлана Малькова обратилась к подписчикам с просьбой не присылать ей скрины, содержание высказывания Анастасии Макеевой. По словам экс-жены мужа актрисы, она будет блокировать таких «доброжелателей».
Пользователи, которые наблюдают за новым браком знаменитости, разделились на две группы. Одна ненавидит Анастасию Макееву и обвиняет в том, что она увела Романа Малькова из семьи. Другая – поддерживает новоиспеченную семью. Актриса вышла замуж за строителя в конце мая, а сейчас наслаждается медовым месяцем. Бывшая жена Романа Малькова осталась жить с Словении с тремя детьми, а старшего 16-летнего сына он забрал к себе в Москву.

В сторис Светлана Малькова заявила о том, что подписчики регулярно ей присылают комментарии с высказываниями Анастасии Макеевой. Артистка утверждает, что экс-супруга ее нынешнего мужа «жаждет славы и крови». Она уверена, что если бы ситуация не была связана с ее именем, то о многодетной художнице из Словении никто бы не узнал.

Как отмечает издание Teleprogramma, Светлана Малькова обратилась к фолловерам с просьбой больше не присылать ей скрины «недалекой дамы и ее услужливой собачки». Она не понимает, почему они в свой медовый месяц радуются комментариям об алиментах, ее школе рисования и детях.



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