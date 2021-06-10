 

Елена Темникова рассказала о переезде в новый дом и предстоящем ремонте

10.06.2021, 0:42, Разное
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Елена Темникова пояснила своим подписчикам в микроблоге Instagram, что она уже переехала с семьей в новый дом и провела там первую ночь. Теперь артистке пережить ремонт, поэтому она призвала фолловеров пока не поздравлять ее с новосельем.
Певица разместила несколько снимков, сделанных во дворе нового жилья. Она призналась, что сейчас живет в «доме мечты», а на улице много зелени и поют птицы. На данный момент в доме готовы только несколько комнат и кабинет. Елена Темникова поделилась с подписчиками, что покажет интерьер немного позже, так как почти все пространство заставлено коробками с вещами. Также она пожаловалась, что мебель, которую заказала еще весной, до сих пор не готова. Вероятнее всего, новоселье знаменитость сможет отпраздновать только в конце июня или в начале июля. Она планирует устроить вечеринку с друзьями по поводу такого знаменательного события в жизни. На участке, который приобрела семья Елены Темниковой, как раз есть большая беседка для приятных вечеров и зона барбекю.

Поклонники поздравили артистку с приобретением и признались, что им не терпится посмотреть интерьер нового дома звезды. Особенно их интересует гардеробная комната Елены Темниковой и детская, где будет жить ее дочь Александра. Также фолловеры оценили вид с балкона, который показался им роскошным.



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