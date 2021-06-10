 

Названа опасность поздних обедов

10.06.2021, 0:42, Разное
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Врач-диетолог Тамара Дюкер Фрейман рассказала, какую опасность могут нести поздние обеды. Она посоветовала людям по возможности перенести данный прием пищи на более раннее время.
По словам медика, пропуск обеда повышает раздражительность и приводит к низкому уровню глюкозы в крови. Если не поесть в течение дня, придется потребить много пищи вечером. Эта привычка негативно сказывается на самочувствии человека. У него могут появиться не только лишние килограммы, но и проблемы со сном.

Сытный и своевременный обед поможет контролировать чувство голода. Таким образом, появится возможность есть, когда присутствует потребность. У человека отпадет желание постоянно устраивать перекусы.

В рамках обеда необходимо употреблять здоровые белки, сложные углеводы, свежие овощи. Источником полезных жиров станут авокадо, грецкие орехи, оливковое масло.

Источник: lenta.ru



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