“От своих целей и идей не отступим”. Навальный прокомментировал признание ФБК экстремистской организацией

“Мы – не название, не бумажка и не офис. Мы – группа людей, которые объединяют и организуют тех граждан России, кто против коррупции, за честные суды и равенство всех перед законом. Таких – миллионы… Сейчас все поймем. Разберемся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим. Это наша страна и другой у нас нет”, – говорится в заявлении.

Оппозиционер выразил уверенность в том, что дело против ФБК, штабов Навального и Фонда по защите прав граждан связано с технологией “Умное голосование”, позволяющей избирателям отдать голос против кандидатов от “Единой России”.

Он также отметил, что все материалы дела были объявлены государственной тайной, процесс был закрытый, а его самого, основателя организаций, о которых шла речь, “даже не пригласили”, несмотря на требования.

“Когда коррупция – основа государственной власти, борцы с коррупцией – экстремисты”, – написал Навальный. Он отметил, что с инициативой запретить организации выступил и представлял государство в процессе прокурор Москвы Попов, которому посвящено одно из расследований ФБК.

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Контекст:

Фонд борьбы с коррупцией – некоммерческий фонд, созданный Навальным, основной деятельностью которого являются расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти. По решению минюста России, в октябре 2019 года ФБК был признан в России НКО – иностранным агентом.

В июле 2020 года Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица – Фонда защиты прав граждан. Он попал в реестр НКО-“иноагентов” в декабре 2020-го.

Прокуратура Москвы 16 апреля этого года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят “создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”.

Штабы Навального в разных городах РФ объявили о приостановке деятельности. 26 апреля прокуратура Москвы временно запретила их работу до решения Мосгорсуда по иску о признании штабов политика экстремистскими организациями.

Дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили “государственной тайной”, сообщал директор ФБК Иван Жданов.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. В РФ его назвали “законом против ФБК”.

9 июня Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими. Теперь деятельность фондов официально запрещена, а их члены и даже просто сторонники, согласно новому закону, не смогут избираться в законодательные органы всех уровней на протяжении нескольких лет.

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