Кабмин Украины одобрил законопроект о монетизации льгот на проезд

Согласно законопроекту, льготы по оплате проезда будут предоставляться органами местного самоуправления в форме денежной компенсации.

“Принятие законопроекта позволит органам местного самоуправления самостоятельно решать вопросы предоставления льгот по оплате проезда и будет способствовать адресности их предоставления”, – говорится в сообщении.

Монетизация льгот на проезд станет возможной после того, как законопроект пройдет голосование в Верховной Раде. Также для одобрения документа необходимо внести изменения в ряд законов, в частности “О транспорте” и “Об автомобильном транспорте”.

Контекст:

Монетизацию льгот и субсидий в Украине ввели в декабре 2018 года, но льготы на проезд в стране не монетизируются, хотя речь об этом шла еще в 2017 году.

В Украине есть восемь законов, которые регламентируют право на льготный проезд почти для 2,4 млн граждан, сообщал в апреле замминистра соцполитики Украины Виталий Музыченко в эфире канала “Украина 24”.

Он отмечал, что эти граждане проживают в абсолютно разных регионах и не имеют одинакового доступа к общественному транспорту. “Логика предусматривает то, что монетизация льгот будет происходить всем одинаково. Форма может быть разной: выплата наличных, зачисления на карту, зачисление поездок на карту. В некоторых городах развивается электронная система проездных билетов. Поэтому решения будет принимать местная власть самостоятельно”, – говорил замминистра соцполитики.

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