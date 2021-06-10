 

Блинкен рассказал, чего США ожидают от Украины перед визитом Зеленского в Вашингтон

10.06.2021, 0:40, Новости дня
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Блинкен отметил, что существует целый перечень сфер, в которых Украине важно добиться прогресса.

“В частности, в том, чтобы иметь независимую судебную систему – функциональную, тщательно избираемую и имеющую независимый надзор. Корпоративное управление, прежде всего на государственных предприятиях, которое будет прозрачным. А также – настоящую имплементацию, в частности, антикоррупционных законов”, – заявил он.

Контекст:

Разговор Зеленского и Байдена состоялся 7 июня. Байден заявил, что ждет возможности приветствовать Зеленского в Белом доме этим летом, после того, как вернется из поездки в Европу, сообщили в администрации американского лидера. 

Зеленский и Байден пока не встречались лично.

Первый разговор Зеленского и Байдена состоялся 2 апреля. По словам главы ОП Андрея Ермака, беседа длилась около 50 минут. В Белом доме заявили, что Байден “подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму”. Также собеседники обсудили реформы в Украине и борьбу с пандемией коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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