 

По делу Хованского допросили блогера Дмитрия Ларина

10.06.2021, 0:36, Новости дня
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YouTube-блогер Дмитрий Ларин сообщил, что проходит свидетелем по делу Юрия Хованского, подозреваемого в публичных призывах к терроризму.

«Докладываю обстановку: я в СК, допрос, свидетель», – написал Ларин в своем Telegram-канале.

Напомним, блогер Юрий Хованский признался, что действительно исполнял песню с оправданием терроризма. Он заявил, что раскаивается в этом и признает свою вину.«Задержан по статье 205.2 УК РФ. В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма, в этом полностью раскаиваюсь и признаю свою вину», – сказал Хованский в ролике, опубликованном на YouTube-канале Следственного комитета России.

Ведомство на своем сайте сообщило, что Хованского задержали в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД РФ при силовой поддержке Росгвардии.

«По данным следствия, подозреваемый не позднее 3 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по улице Пушкинской города Санкт-Петербурга, обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности осуществил выход в сеть интернет и исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, признаки угроз, унижения и применения насилия по отношению к группе лиц по признаку национальности, а также призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов), создающих опасность гибели людей», – указали в СК.

На данный момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявления обвинения. Ранее сообщалось, что Хованского задержали из-за песни про «Норд-Ост», которую тот исполнил. Она была опубликована на неофициальном канале блогера.



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