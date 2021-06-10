 

Захарова предложила «англосаксам» извиниться перед Сноуденом

10.06.2021, 0:36, Новости дня
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Европа должна бояться не «русских хакеров», а американского «большого брата», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова в Telegram отметила, что «шпионские страсти кипят – новые и старые». Так, было «озвучено решение Европейского суда по правам человека по делу «Большой брат и другие против Великобритании» – в конце мая ЕСПЧ «вынес окончательное постановление по делу в связи со вскрытыми Сноуденом фактами массовой кражи персональных данных миллионов европейцев и слежки за ними спецслужбами США при поддержке Великобритании и Швеции». ЕСПЧ подтвердил, что США и Великобритания, входившая тогда в ЕС, «нарушили ряд статей Европейской конвенции по правам человека».

Как сообщила Захарова, «вывод прост: опасаться европейцам, да и не им одним, надо не придуманных русских хакеров и китайских айтишников, а своего американского «большого брата», который за ними постоянно подглядывает и их регулярно прослушивает, разоблачая миф о собственной киберневинности».

«Иногда Вашингтон шпионит за союзниками самостоятельно, а иногда – склоняя к шпионажу младших братьев и сестер. Солидарности ради», – говорится в сообщении.

Также Захарова отметила, что «Сноудена объявили врагом американского народа и предали либеральной анафеме». «Интересно, извиняться сейчас перед ним англосаксы будут или как всегда?» – сообщила она.



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