 

Российский банк лишился лицензии

10.06.2021, 0:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Центральный банк России принял решение об отзыве лицензии у зарегистрированного в Санкт-Петербурге Энергомашбанка, передает Life.ru. В качестве причины подобной меры называется полная утрата кредитным учреждением собственного капитала. Руководство организации пользовалось рискованной бизнес-стратегией, при которой оценка необходимых резервов на случай потер серьезно занижалась.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.09 / Мнение: Славянскому народу отказали в праве на существование

02.09 / Простыми словами о сложном: в гостях у МедПортала доктор Фил

17.08 / Ксения Алферова рассказала о положительных сторонах одиночества

24.09 / Мнение: Идея вакцины от ковида – фейк?

18.01 / Латвию лишили права на проведение Чемпионата мира по хоккею 2021 года

02.03 / Валерий Афанасьев признался в измене умирающей жене с Марией Ароновой

27.07 / Учёные: Зубная щётка защищает от болезней сердца и слабоумия

09.11 / Скандалы: «Норникель», как большая катастрофа

04.05 / Недавно найденная саблезубая кошка оказалась самой крупной в истории

05.03 / «Загрузили пациента — а выехать не могут»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика