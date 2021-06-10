Российский банк лишился лицензии

Центральный банк России принял решение об отзыве лицензии у зарегистрированного в Санкт-Петербурге Энергомашбанка, передает Life.ru. В качестве причины подобной меры называется полная утрата кредитным учреждением собственного капитала. Руководство организации пользовалось рискованной бизнес-стратегией, при которой оценка необходимых резервов на случай потер серьезно занижалась.