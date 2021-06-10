Облака здравоохранения призваны сыграть ключевую роль в инновациях в сфере здравоохранения

Абхинав Шашанк

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Основатель и генеральный директор Innovaccer Абхинав Шашанк написал более 300 статей для различных международных СМИ, а также был включен в рейтинг Forbes «30 Under 30 Asia 2017: Enterprise Tech» и в «60 лучших лидеров в сфере здравоохранения США до 40 лет» в Обзор больницы Беккера 2019 года.

Майк Саттен, технический директор Innovaccer, имеет более чем двадцатилетний опыт руководства ИТ-подразделениями в организациях из списка Fortune 500, включая Kaiser Permanente, Royal Caribbean Cruises и General Electric, а также работал в качестве технического директора и заместителя директора по информационным технологиям в ЦРУ.

Здравоохранение США промышленность переживает одну из крупнейших трансформаций, которые наблюдались в любой отрасли со времен бума доткомов в конце 1990-х годов. Это массовое изменение стимулируется федеральными полномочиями, технологическими инновациями и необходимостью улучшить клинические результаты и взаимодействие между поставщиками услуг, пациентами и плательщиками.

Старение населения, рост хронических заболеваний, более низкие ставки возмещения и переход к оплате на основе стоимости — плюс пандемия COVID-19 — усилили давление и подчеркнули необходимость в новых технологиях для улучшения виртуальной и ориентированной на стоимость помощи.

Для улучшения медицинских результатов сейчас требуется обработка огромных объемов медицинских данных, а облако играет ключевую роль в удовлетворении текущих потребностей медицинских организаций.

Проблемы здравоохранения

Большинство сегодняшних проблем здравоохранения делятся на две большие категории: быстро растущие расходы и увеличивающаяся нагрузка на ресурсы. Рост затрат — и, как следствие, недостаточность ресурсов здравоохранения — могут быть вызваны:

Старение населения: По мере того как люди стареют и живут дольше, здравоохранение становится дороже. По мере улучшения медицины ожидается, что к 2030 году люди в возрасте 65 лет и старше будут составлять 20% населения США, согласно данным Бюро переписи населения США. И поскольку пожилые люди тратят больше средств на здравоохранение, ожидается, что старение населения со временем будет способствовать увеличению затрат на здравоохранение.

Распространенность хронических заболеваний: Согласно отчету Национального центра биотехнологической информации, лечение хронических заболеваний составляет 85% расходов на здравоохранение, и более половины всех американцев страдают хроническими заболеваниями (диабет, высокое кровяное давление, депрессия, боли в пояснице и шее и т. Д.)

Более высокие амбулаторные расходы: Стоимость амбулаторной помощи, включая услуги амбулаторных больниц и неотложной помощи, увеличилась больше всего из всех категорий лечения, охваченных исследованием 2017 года, опубликованным в Журнале Американской медицинской ассоциации.

Растущие страховые взносы на медицинское обслуживание, наличные расходы, а также программы Medicare и Medicaid: В период с 2009 по 2019 год страховые взносы выросли примерно на 54%. Пандемия COVID-19 стимулировала участие в государственных программах, таких как Medicaid и Medicare, что увеличило общий спрос на медицинские услуги, способствуя росту затрат. В отчете IRS за 2021 год подчеркивается, что переход к планам медицинского страхования с высокой франшизой — с наличными расходами до 14000 долларов на семью — также увеличил стоимость здравоохранения.

Несвоевременное лечение и операции из-за COVID-19: Опрос, проведенный Фондом семьи Кайзера (KFF) в мае 2020 года, показал, что до 48% людей избегали или откладывали медицинскую помощь из-за опасений по поводу пандемии COVID-19. Около 11% этих людей сообщили, что их состояние здоровья ухудшилось после того, как они пропустили или отложили лечение. Операции, не требующие неотложной помощи, часто откладывались, так как ресурсы были зарезервированы для пациентов с COVID-19. Эти задержки делают лечение более дорогостоящим и увеличивают общие затраты.

Отсутствие прозрачности ценообразования: Без прозрачности трудно узнать фактическую стоимость здравоохранения. Ландшафт фрагментированных данных не позволяет фиксировать полные детали и сложные медицинские счета, а также не дает пациентам полного представления о платежах.

Необходимость модернизации

Чтобы смягчить влияние увеличения затрат и нехватки ресурсов, организациям здравоохранения необходимо заменить устаревшие ИТ-программы и внедрить современные системы, предназначенные для поддержки быстрых инноваций для независимой от места работы, совместной и индивидуальной помощи — при этом они будут доступными и доступными.

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