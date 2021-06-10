Суд признал Минпросвещения экстремистской организацией

Тимирязевский районный суд Москвы выявил признаки нарушения федерального закона «О запрете просветительской деятельности» со стороны министерства просвещения Российской Федерации.

Суд признал деятельность данного ведомства экстремистской и постановил ликвидировать его в течение 30 дней.

Согласно закону, просветительская деятельность запрещена на территории Российской Федерации, при этом нарушение данного запрета со стороны госслужащих является отягчающим обстоятельством. Суд выявил более 12 эпизодов, в которых Минпросвещения напрямую занималось просветительской деятельностью или подстрекала третьих лиц к её совершению, в том числе путём стимулирования при помощи грантов.

Также судья вынес судебное определение о возбуждении уголовного дела в отношении министра просвещения Сергея Кравцова. В деле содержатся косвенные доказательства того, что он руководил преступным экстремистским сообществом.

– Мы не можем допустить, чтобы в головы наших детей вкладывали опасные и подрывные идеи. Эпоха Просвещения в Европе отметилась кровопролитными войнами и страшными эпидемиями. Мы не хотим повторения чего-то подобного в России. Государство должно внимательно следить, чтобы ни один чиновник не пытался вопреки закону и здравому смыслу заниматься просвещением, расшатывая тем самым основы стабильности, – сказал в обвинительной речи прокурор Аркадий Лысенков.

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