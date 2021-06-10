 

Суд признал Минпросвещения экстремистской организацией

10.06.2021, 9:13, Разное
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Тимирязевский районный суд Москвы выявил признаки нарушения федерального закона «О запрете просветительской деятельности» со стороны министерства просвещения Российской Федерации.

Суд признал деятельность данного ведомства экстремистской и постановил ликвидировать его в течение 30 дней.

Суд признал министерство просвещения России экстремистской организациейСогласно закону, просветительская деятельность запрещена на территории Российской Федерации, при этом нарушение данного запрета со стороны госслужащих является отягчающим обстоятельством. Суд выявил более 12 эпизодов, в которых Минпросвещения напрямую занималось просветительской деятельностью или подстрекала третьих лиц к её совершению, в том числе путём стимулирования при помощи грантов.

Также судья вынес судебное определение о возбуждении уголовного дела в отношении министра просвещения Сергея Кравцова. В деле содержатся косвенные доказательства того, что он руководил преступным экстремистским сообществом.

– Мы не можем допустить, чтобы в головы наших детей вкладывали опасные и подрывные идеи. Эпоха Просвещения в Европе отметилась кровопролитными войнами и страшными эпидемиями. Мы не хотим повторения чего-то подобного в России. Государство должно внимательно следить, чтобы ни один чиновник не пытался вопреки закону и здравому смыслу заниматься просвещением, расшатывая тем самым основы стабильности, – сказал в обвинительной речи прокурор Аркадий Лысенков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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