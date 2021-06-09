 

Проблемы со сном могут привести к преждевременной смерти

09.06.2021, 23:46, Разное
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Британские исследователи пришли к выводу, что проблемы со сном могут привести к преждевременной смерти. Если наблюдаются трудности с засыпанием, появляется чувство подавленности и усталости.
Риск наступления преждевременного летального исхода в особенности повышается у людей, страдающих сахарным диабетом второго типа. В случае частых нарушений сна вероятность смерти увеличивалась на 87%, нежели у тех, кто не имел повышенного уровня сахара в крови.

Если у человека нет диабета, частые нарушения сна связаны с увеличенном риском смерти. Когда присутствуют скачки глюкозы в крови, этот показатель возрастает в разы.

В ходе проведения исследования анализировались сведения о 500 тысячах участниках среднего возраста. Это первая в мире научная работа, в рамках которой изучалась данная взаимосвязь.

Источник: inscience.news



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