Проблемы со сном могут привести к преждевременной смерти

Британские исследователи пришли к выводу, что проблемы со сном могут привести к преждевременной смерти. Если наблюдаются трудности с засыпанием, появляется чувство подавленности и усталости.

Риск наступления преждевременного летального исхода в особенности повышается у людей, страдающих сахарным диабетом второго типа. В случае частых нарушений сна вероятность смерти увеличивалась на 87%, нежели у тех, кто не имел повышенного уровня сахара в крови.

Если у человека нет диабета, частые нарушения сна связаны с увеличенном риском смерти. Когда присутствуют скачки глюкозы в крови, этот показатель возрастает в разы.

В ходе проведения исследования анализировались сведения о 500 тысячах участниках среднего возраста. Это первая в мире научная работа, в рамках которой изучалась данная взаимосвязь.

Источник: inscience.news