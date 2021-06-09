 

Названа причина есть грибы каждый день

09.06.2021, 23:46, Разное
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Медики рассказали, почему грибы необходимо есть каждый день. После проведения исследования они сделали неожиданные выводы.
Употребление в день двух грибов среднего размера снижает вероятность развития рака. В данном продукте содержится множество витаминов, антиоксидантов и питательных веществ. Как показали результаты исследования, вероятность развития любого вида онкологии снижается на 45% при употреблении в пищу 18 граммов грибов.

Ученые заявили, что нашли важные доказательства защитных свойств данного продукта. В дальнейшем необходимо провести более подробное исследование, чтобы узнать, от каких именно видов рака предотвращает употребление грибов.

Источник: vesti-yamal.ru



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