Названа причина есть грибы каждый день

Медики рассказали, почему грибы необходимо есть каждый день. После проведения исследования они сделали неожиданные выводы.

Употребление в день двух грибов среднего размера снижает вероятность развития рака. В данном продукте содержится множество витаминов, антиоксидантов и питательных веществ. Как показали результаты исследования, вероятность развития любого вида онкологии снижается на 45% при употреблении в пищу 18 граммов грибов.

Ученые заявили, что нашли важные доказательства защитных свойств данного продукта. В дальнейшем необходимо провести более подробное исследование, чтобы узнать, от каких именно видов рака предотвращает употребление грибов.

Источник: vesti-yamal.ru