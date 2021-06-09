Теледоктор Мясников объяснил, что COVID-19 не закончится никогда

Московский теледоктор Александр Мясников дал свой прогноз насчёт коронавирусной пандемии. Он сообщил, что COVID-19 не закончится никогда и пора бы уже с этим смириться.

В своём телеграм-канале терапевт, комментируя статистику по положительным тестам на ковид, проинформировал, что ежедневно выявляется 8-10 тысяч новых случаев инфицированных SARS-CoV-2, при этом в 90% болезнь протекает как ОРВИ или вообще бессимптомно. По словам Мясникова, новый коронавирус пришёл навсегда, заняв устойчивое место среди вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания.

Доктор отметил, что ежедневно фиксируется порядка двух с половиной тысяч инфарктов, около двух тысяч раковых заболеваний и это мало кого пугает, поэтому он рекомендует понять, что люди болеют постоянно и ковидом в том числе. Мясников посоветовал вместо паники лучше вести здоровый образ жизни, сбалансировано питаться, постоянно двигаться и держать себя в форме, а также бросить вредные привычки и, безусловно, вакцинироваться, причём не только от COVID-19, но и от других заболеваний, таких как грипп, пневмококк и столбняк, гепатит, а также против вируса папилломы человека.

Для профилактики вирусных и других заболеваний теледоктор рекомендует разнообразить свой рацион полезными морепродуктами, а ещё пищей с омега-3 и омега-6. Также нужно насыщать организм кальцием (им богаты сыры, йогурты, молоко, творог и апельсиновый сок) и солнечным витамином D, которого предостаточно в печени трески.

Источник: tsargrad.tv