Суд в Нидерландах приобщил к делу МН17 интервью Гиркина Гордону

“Новое интервью Гиркина (имеется в виду интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону) приложено к делу вместе с его переводом”, – написал Михайлов.

Обвинение: вопросов по существу в отношении материалов дела от защиты до сих пор не поступило.

— Prisoner of consciousness * #NotOurTsar (@Mortis_Banned) June 10, 2020

Речь идет об интервью, которое Гордон обнародовал 18 мая. В нем бывший боевик говорил и о деле MH17.

Он, в частности, сказал: “Естественно, я понимал, что поскольку боевые действия, которые идут на Донбассе, ведутся в значительной степени при моем участии, то я тоже несу косвенную ответственность за эту гибель”. Гиркин заявил, что крушение самолета было для него “очень сильным ударом”.

После выхода интервью часть журналистов, политиков и активистов раскритиковали Гордона, они заявили, что таким образом журналист легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. Гордон же настаивал, что эти материалы можно будет использовать в судебном процессе против Гиркина.

В июне 2020 года судья Хендрик Стейнхейс, который председательствует в процессе, сообщил, что интервью приобщат к материалам дела.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны “ДНР” того времени Игорь Гиркин, глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четырех, кто принимает участие в процессе, хотя и не лично, а через адвокатов – Пулатов, но и он не признает свою вину.

Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в юридический комплекс города Бадхоеведорп рядом с аэропортом Схипхол.

7 июня суд Гааги начал рассматривать дело о крушении самолета по существу, судьи в последние дни изучают материалы следствия. 8 июня в суде рассказали, как по обломкам пришли к выводу, что самолет сбили именно из “Бука”, и отметили, что некоторые обломки ракеты были найдены в телах погибших. Идентифицированы тела 296 жертв – останки двух погибших так и не нашли, но по вещам, билетам и данным с их телефонов известно, что они были в самолете. 9 июня презентовали материалы, которые подтверждают, что ракету запустили с временно оккупированной территории возле села Первомайское, а также заслушали перехваченные СБУ переговоры боевиков.

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