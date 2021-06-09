Байден собрался обсудить с Меркель «Северный поток – 2»

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель обсудят тему газопровода «Северный поток – 2» на саммите G7, сообщил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, указанная тема «будет подниматься в ходе разговора с германской стороной», но Салливан «не хотел бы говорить публично об этом вопросе». США хотят обсудить с Германией, что «будет означать реализация проекта для энергетической безопасности в Европе и для Украины», передает ТАСС.

Салливан также заявил, что США озабочены проблемой финансируемых на уровне правительств хакерских атак и намерены обсудить эту тему с российским руководством в ходе предстоящего 16 июня саммита РФ – США, передает РИА «Новости».

Кроме того, США в процессе переговоров с Россией решат, включать ли в повестку по стратегической стабильности, помимо ядерного вооружения, вопросы, связанные с космосом и киберсферой. Салливан сообщил, что и «Сирия будет в повестке дня». По его словам, Байден рассмотрит на переговорах вопросы доставки гуманитарной помощи в Сирию. Он отказался «вдаваться в детали по этой теме», чтобы Вашингтон сохранил «пространство для тех обсуждений, которые состоятся в Женеве».

Сейчас Байден находится в Великобритании, где в предстоящие дни проведет встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном и примет участие в саммите G7. Его самолет приземлился на авиабазе королевских ВВС Милденхолл, расположенной в английском графстве Саффолк.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила надежду, что президенты РФ и США проведут совместную пресс-конференцию по итогам встречи 16 июня в Женеве. Она также пояснила, что обсуждения по поводу того, в каком формате пройдет встреча президентов США и РФ в Женеве – узком или расширенном – еще не окончены. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к любому формату общения с прессой по итогам саммита.