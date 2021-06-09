Блогер Хованский задержан по подозрению в призывах к терроризму

Обвинение в отношении ютубера связано с проверкой, которую проводил Центр “Э” МВД России. Обыски в квартире блогера в Санкт-Петербурге велись до двух часов ночи, затем Хованского доставили в отделение полиции, пишет телеграм-канал “Mash на Мойке”.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье 205.2 Уголовного кодекса России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»), сообщает “Интерфакс”.

Причиной задержания Хованского мог быть ролик с песней про мюзикл “Норд-Ост”. Блогер упоминал про теракт 23 октября 2002 года.

Хованский позиционировал себя как первый стендап-комик в российском интернете. Сейчас на его ютуб-канале 4,4 миллиона подписчиков.

По данным следственных органов, не позднее 3 июля 2020 года подозреваемый исполнил песню, в которой содержатся признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, оправдания терроризма и его пропаганды.

“В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России при силовой поддержке Росгвардии Хованский задержан”, – говорится в сообщении Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Правоохранители решают вопрос об избрании блогеру меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование продолжается.