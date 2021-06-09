Надеть и похудеть: как выбрать платье на лето, чтобы скрыть недостатки фигуры

Если вы хотите летом выглядеть более стройными, выберите правильный фасон платья. Таким образом вы сможете не только скрыть некоторые незначительные недостатки, но и выгодно подчеркнуть достоинства своей фигуры. Вот советы от экспертов моды.

Скрыть животик

Скрыть небольшой животик вам поможет расположенная в области талии оригинальная оборка. Только следите за тем, чтобы оборок не было слишком много, поскольку они только подчеркнут полноту (присутствие животика и пышных бедер). Отличным решением проблемы будет выбор фасона платья с завышенной талией или А-силуэта.

Завышенная талия сегодня в тренде, особенно фасон бэби-долл. Постарайтесь подобрать легкие ткани, они смотрятся намного привлекательнее. А-силуэт подходит практически всем типам фигур, не является препятствием и присутствующий небольшой животик.

Оригинальный крой с увеличением ширины книзу поможет вам решить этот вопрос. Выберите длину мини или миди, она сейчас находится на вершине моды. Визуально как один, так и второй крой поможет вам выглядеть стройнее и выше.

Увеличить грудь

Если вы хотите, чтобы зрительно бюст выглядел более объемным, отдайте предпочтение платью с крупным принтом. Особенно если эта расцветка будет присутствовать в верхней части (непосредственно в области груди).

Оборки, воланы, жабо, драпировки в сочетании с рукавами-фонариками и другие пышные декоративные детали сверху также сделают эту зону более объемной. К тому же сегодня такие фасоны находятся в тренде, так что вы сможете подчеркнуть свой изысканный вкус и осведомленность в модных направлениях.

Уменьшить грудь

Желание визуально уменьшить грудь может осуществиться, если вы выберете фасон платья с приталенным силуэтом (особенно в верхней части). Забудьте о сложных конструкциях и деталях в области груди и декольте, отдайте предпочтение более простым кроям. Есть второй вариант – это привлечь внимание к шее и области декольте.

В этом вам помогут вырез в форме мысика или квадрата. Очень нежно и женственно смотрятся платья с запахом. Такой крой позволяет груди выглядеть визуально меньше и придает ей красивую аккуратную форму.

Уменьшить ширину плеч

Для некоторых представительниц прекрасного пола широкие плечи являются большой проблемой. Постарайтесь отказаться от фасонов с втачными рукавами на месте проймы, вам больше подойдет рукав реглан. Избегайте подкладок и объемных рукавов (воланы, фонарики и прочие формы рукавов желательно не надевать). Замечательным решением является V-образный вырез в форме мысика. Он поможет отвлечь внимание к области шеи и декольте, сделает фигуру стройнее, а рост – выше. Плечи останутся незамеченными, и нужный эффект будет достигнут.

Сделать уже бедра

Если вы хотите уменьшить ширину бедер, надевайте свободные платья. Откажитесь от обтягивающих силуэтов, особенно в нижней части. Выберите оптимальную длину, которая не должна быть слишком короткой. Подойдет А-силуэт, а также подрезное по талии расклешенное платье. Одним словом, старайтесь не обтягивать бедра, а выбирать более свободный крой, который поможет сбалансировать пропорции фигуры.