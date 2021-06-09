 

Надеть и похудеть: как выбрать платье на лето, чтобы скрыть недостатки фигуры

09.06.2021, 23:04, Разное
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Если вы хотите летом выглядеть более стройными, выберите правильный фасон платья. Таким образом вы сможете не только скрыть некоторые незначительные недостатки, но и выгодно подчеркнуть достоинства своей фигуры. Вот советы от экспертов моды.

Скрыть животик

Скрыть небольшой животик вам поможет расположенная в области талии оригинальная оборка. Только следите за тем, чтобы оборок не было слишком много, поскольку они только подчеркнут полноту (присутствие животика и пышных бедер). Отличным решением проблемы будет выбор фасона платья с завышенной талией или А-силуэта.

Завышенная талия сегодня в тренде, особенно фасон бэби-долл. Постарайтесь подобрать легкие ткани, они смотрятся намного привлекательнее. А-силуэт подходит практически всем типам фигур, не является препятствием и присутствующий небольшой животик.

Оригинальный крой с увеличением ширины книзу поможет вам решить этот вопрос. Выберите длину мини или миди, она сейчас находится на вершине моды. Визуально как один, так и второй крой поможет вам выглядеть стройнее и выше.

Увеличить грудь

Если вы хотите, чтобы зрительно бюст выглядел более объемным, отдайте предпочтение платью с крупным принтом. Особенно если эта расцветка будет присутствовать в верхней части (непосредственно в области груди).

Оборки, воланы, жабо, драпировки в сочетании с рукавами-фонариками и другие пышные декоративные детали сверху также сделают эту зону более объемной. К тому же сегодня такие фасоны находятся в тренде, так что вы сможете подчеркнуть свой изысканный вкус и осведомленность в модных направлениях.

Уменьшить грудь

Желание визуально уменьшить грудь может осуществиться, если вы выберете фасон платья с приталенным силуэтом (особенно в верхней части). Забудьте о сложных конструкциях и деталях в области груди и декольте, отдайте предпочтение более простым кроям. Есть второй вариант – это привлечь внимание к шее и области декольте.

В этом вам помогут вырез в форме мысика или квадрата. Очень нежно и женственно смотрятся платья с запахом. Такой крой позволяет груди выглядеть визуально меньше и придает ей красивую аккуратную форму.

Уменьшить ширину плеч

Для некоторых представительниц прекрасного пола широкие плечи являются большой проблемой. Постарайтесь отказаться от фасонов с втачными рукавами на месте проймы, вам больше подойдет рукав реглан. Избегайте подкладок и объемных рукавов (воланы, фонарики и прочие формы рукавов желательно не надевать). Замечательным решением является V-образный вырез в форме мысика. Он поможет отвлечь внимание к области шеи и декольте, сделает фигуру стройнее, а рост – выше. Плечи останутся незамеченными, и нужный эффект будет достигнут.

Сделать уже бедра

Если вы хотите уменьшить ширину бедер, надевайте свободные платья. Откажитесь от обтягивающих силуэтов, особенно в нижней части. Выберите оптимальную длину, которая не должна быть слишком короткой. Подойдет А-силуэт, а также подрезное по талии расклешенное платье. Одним словом, старайтесь не обтягивать бедра, а выбирать более свободный крой, который поможет сбалансировать пропорции фигуры.



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