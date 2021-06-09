Когда в кошельке прибавится: приметы, которые укажут на скорое улучшение благосостояния

А вы знаете, что существует масса народных примет, которые помогают улучшить финансовое благосостояние? Предлагаем вам перечень самых распространенных денежных примет, которые проверены годами. Теперь в вашем кошельке всегда будут водиться деньги.

Приметы, которые говорят о том, что вы скоро получите деньги

Многие астрологи говорят, что если вы получаете оплату за что-то в фазу молодого месяца, то это говорит о том, что скоро материальное положение точно улучшится. Но эта примета работает только в том случае, когда все происходит случайным образом, а не по заранее спланированному плану.

Если в период новолуния человек погасит все свои долги, то ближайшее время точно будет успешным. Есть отличная примета – начинать свое новое дело именно во время роста Луны. Полученная прибыль от этого будет значительной и компенсирует все расходы.

Приметы нумерологии

На приближающийся успех указывает цифра 8. В случае когда она часто попадает вам в поле зрения, это признак того, что скоро ваше материальное положение улучшится. Нумерологи говорят, что если в номере телефона повторяется эта цифра, то это очень хорошая финансовая примета. Это правило также работает и с банковскими картами.

Кроме этого финансовая удача и благополучие в нумерологии ассоциируются с цифрой 7. Если планируется важное дело, заключение договора или же серьезные мероприятия и на глаза постоянно попадается эта цифра, то это благоприятный знак. Это говорит о том, что человек идет правильным путем к финансовому успеху.

Сны, которые говорят о приближающейся прибыли

Верным признаком быстро поступления финансов является то, что человек во сне видит вшей. Приход дополнительной прибыли также может ожидать тот, кто во сне находит деньги, пересчитывает их или же отыскивает сокровища.

У восточных народов скорое получение богатства предрекают сны, в которых можно увидеть лягушку, золотую рыбку или даже слона. Кстати, эти реальные живые существа в странах Востока считаются символами финансового благополучия.

Славянские приметы

Человека ждет финансовый успех или его новое дело принесет приличную прибыль, если к нему домой случайно прилетит бабочка. В прошлом люди считали этот знак самым правдивым среди всех знаков, которые указывали на приближение богатства.

Если человек идет на важную встречу, а перед этим событием начался сильный дождь, это хороший знак. Два желтка в разбитом яйце считаются признаком финансового успеха.

Многие точно знают про самую простую финансовую примету, когда чешется левая ладонь: в ближайшем будущем вы точно получите деньги. Некоторые считают, что какая бы рука ни чесалась, это сулит человеку прибыль. Если левая ладонь чешется непосредственно перед зарплатой, это говорит о том, что кроме стандартной оплаты труда он получит неожиданные, но приятные бонусы.

Прочие суеверия

Если вы не уважаете деньги, они “расстроятся” и перестанут к вам “приходить”. По этой же причине стоит всегда держать их в порядке, складывая строго по номиналу, и следить за состоянием счетов.Для привлечения богатства и успеха в делах рекомендуется в каждую комнату положить красный конверт с большой купюрой.Не одалживайте и не отдавайте деньги ночью: это ведет к безденежью.Если вы расскажете или покажете окружающим, сколько у вас денег, какой заработок, то бедность услышит и придет к вам.В квартире должен быть только один веник или метла. Если их больше, то это к материальной катастрофе.Если просто хранить все свои сбережения в банке или под матрасом, о финансовом благополучии можно сразу же забыть.Считается, что богатые люди обладают особой денежной энергией, которая привлекает финансовый успех, и они могут делиться ею с другими. Старайтесь время от времени находиться рядом с такими людьми.