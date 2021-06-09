 

Российскую музыкальную премию “MTV Russian Music Awards” проверят на предмет “гей-пропаганды”

09.06.2021, 23:00, Разное
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Updated: 9 июня

Российский TikToker Даня Милохин появился в полуплатье-полусмокинге, а поп-икона Филипп Киркоров и рэпер Дава прибыли в кабриолете в сопровождении бодибилдеров  без рубашек  и  со  смазанными маслом телами. Даня Милохин / Instagram // Сергей Карпухин / ТАСС

РФ проверит недавнюю  трансляцию  национальной  музыкальной  премии  Муз-ТВ  на предмет «гей-пропаганды» после того, как на ней присутствовали участники в одежде, измененной по признаку пола, и происходило  то, что, по мнению зрителей, напоминало церемонию бракосочетания однополых людей.

В минувшую пятницу, трансляция музыкальной премии Муз-ТВ вызвала споры, когда бьюти-блогер Игорь Синяк вышел на красную ковровую дорожку в платье, а один из самых высокооплачиваемых российских TikTokers Даня Милохин появился в полу-платье-полу-смокинге. 

Поп-икона Филипп Киркоров также привлек к себе  всеобщее внимание, когда он и рэпер Дава, оба во фраках, прибыли на украшенном цветами кабриолете в сопровождении бодибилдеров без рубашек  с  со  смазанными маслом телами. Некоторые зрители сравнили  их   появление  с «каминг-аутом» или свадьбой геев .

muztv

danya_milokhin

theigorsinyak

55,892 likes

  • muztv
  • Verified

  • Объявляем мужскую битву платьев! 

  • Даня Милохин @danya_milokhin VS Игорь Синяк @theigorsinyak  За кого голосуешь ты? Пиши в комментариях!
    #премиямузтв2021 #началосвета #музтв

«Роскомнадзор проанализирует трансляцию премии  «Муз-ТВ» на предмет нарушений действующего законодательства России, в том числе в сфере защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию», – сообщили государственному агентству РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора  во  вторник.

Муз-ТВ может быть оштрафовано на сумму до 1 миллиона рублей (14 000 долларов США) и приостановлено на срок до 90 дней, если будет установлено, что оно нарушило скандальный российский закон против «гей-пропаганды».

Синяк, который  и  в прошлом носил женские платья на фото- и видеосъемках, рассказал независимому телеканалу «Дождь», что на церемонии вручения премии Муз-ТВ ему угрожали насилием из-за  его  одежды. Он добавил, что Роскомнадзор  с ним еще не связывался и что Муз-ТВ уже пригласило его на награждение  в следующем году.

РФ запретила «пропаганду гомосексуализма среди  несовершеннолетних» в 2013 году, что вызвало критику со стороны западных государств и правозащитников. Несмотря на критику, усилия страны по ограничению прав геев вызвали отклик у социально консервативных россиян, которые составляют базу поддержки президента Владимира Путина.

Изменения в конституцию России, принятые в прошлом году, содержат пункт, определяющий брак как только между мужчиной и женщиной.



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