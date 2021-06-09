Ученые изучили попадание SARS-CoV-2 в спинномозговую жидкость

После проведения исследования исследователи из США пришли к выводам, что SARS-CoV-2 попадает очень редко в спинномозговую жидкость. Оказалось, что основная часть повреждений как спинного, так и головного мозга связана с различными воспалительными процессами и побочными эффектами от заражения коронавирусом.

У тех пациентов, у которых были повреждения из-за инфекции (около 65%), следы РНК вируса выявили только в 10% предоставленных образцов жидкости. По словам Арианы Льюис, одной из авторов данного исследования, происходит не прямое заражение клеток, а повреждения в результате недостатка кислорода или воспалительных процессов.

О попадании коронавируса в ткань головного мозга, а также периферические клетки исследователи узнали уже на первом этапе пандемии. Согласно исследованиям, COVID-19 не способен размножаться внутри головного мозга, но влияет на ускорение нейродегенеративной болезни и вызывает массовую гибель клеток. У тех пациентов, у которых диагностировали коронавирус, может временно ухудшиться память, помрачнеть сознание и снизится умственные способности.

Ариана Льюис рассказала, что они изучили истории болезней примерно 200 пациентов, у которых наблюдались подобные симптомы. Они прошли обследование на МРТ и сдали пробы. Анализы показали, что SARS-CoV-2 способен проникать в спинномозговую жидкость, но это происходит довольно редко. Обрывки РНК были обнаружены только у 5% пациентов.

Источник: nauka.tass.ru