Анна Семенович показала, как отомстит неверному мужу за измену

В своем микроблоге Instagram Анна Семенович опубликовала комедийный ролик, в котором сама снялась в главной роли. Певица высмеяла в нем женскую ревность, а также такое свойство обиженной жены, как мстительность.

По сценарию Анна Семенович сыграла супругу, к которой пришла любовница мужа с чистосердечным признанием. Девушка уверяла, что не знала о том, что житель женат. Они решили объединиться и отомстить неверному мужу. Они разрисовали его автомобиль, обклеив его предметами личной гигиены, испортили мебель в офисе и сняли со счета все денежные средства. Когда удовлетворенные местью женщины праздновали победу, в квартиру вошел «сын» Анны Семенович. Любовница вскочила и дала ему пощечину, так как именно его принимала за неверного мужчину.

После этого появляется настоящий супруг, который разозлен тем, что у него произошло за день. Девушка пытается пошутить и говорит комплимент Анне Семенович по поводу того, как она молодо выглядит. В ответ на это мать просит сына, чтобы он больше не приводил свою избранницу.

Поклонники засыпали артистку комплиментами по поводу ее талантливой игры и чувства юмора. Многие отметили, что «неверному» повезло, что женщины хоть не сожгли его автомобиль и офис.