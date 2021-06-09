 

Анна Семенович показала, как отомстит неверному мужу за измену

09.06.2021, 22:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В своем микроблоге Instagram Анна Семенович опубликовала комедийный ролик, в котором сама снялась в главной роли. Певица высмеяла в нем женскую ревность, а также такое свойство обиженной жены, как мстительность.
По сценарию Анна Семенович сыграла супругу, к которой пришла любовница мужа с чистосердечным признанием. Девушка уверяла, что не знала о том, что житель женат. Они решили объединиться и отомстить неверному мужу. Они разрисовали его автомобиль, обклеив его предметами личной гигиены, испортили мебель в офисе и сняли со счета все денежные средства. Когда удовлетворенные местью женщины праздновали победу, в квартиру вошел «сын» Анны Семенович. Любовница вскочила и дала ему пощечину, так как именно его принимала за неверного мужчину.

После этого появляется настоящий супруг, который разозлен тем, что у него произошло за день. Девушка пытается пошутить и говорит комплимент Анне Семенович по поводу того, как она молодо выглядит. В ответ на это мать просит сына, чтобы он больше не приводил свою избранницу.

Поклонники засыпали артистку комплиментами по поводу ее талантливой игры и чувства юмора. Многие отметили, что «неверному» повезло, что женщины хоть не сожгли его автомобиль и офис.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.01 / Обратный отсчет для элит

04.06 / Врач Трегубова объяснила, почему у пожилых людей пропадает аппетит

22.07 / Мнение: Сколько в стране шаманов?

24.02 / Посидишь — признаешься

13.09 / Пашаев или Добровинский? Кто консультирует Кремль по «делу Навального»

09.03 / В России за сутки выявили менее 10 тысяч зараженных коронавирусом

14.07 / Мясников предложил изменить методы борьбы с коронавирусом

18.08 / Поклонники назвали тело модели Victoria’s Secret Эльзы Хоск «божественным»

15.01 / Назван простой продукт для продления жизни человека

30.10 / Скандалы: «Сбои нарастают лавинообразно»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика