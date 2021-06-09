 

Никита Джигурда назвал Моргенштерна истинным победителем премии Муз-ТВ

09.06.2021, 22:50, Разное
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Никита Джигурда высказал свое мнение относительно результатов церемонии вручения премии Муз-ТВ. Ее истинным победителем он назвал Моргенштерна, «сделавшим все правильно».
Прошедшая недавно церемония вручения премии Муз-ТВ вызвала огромный ажиотаж в российском обществе. Произошедший на ней скандал до сих пор обговаривают как на телевидении, так и к Сети. Высказал свое мнение об итогах награждения и знаменитый актер Никита Джигурда. Напомним, рэпер Моргенштерн в конце церемонии потребовал огласить все цифры, которыми руководствовались организаторы. На церемонии Алишер Валеев сидел в инвалидном кресле, поскольку не так давно ему сделали операцию. Кроме того, он сам ранее заявил, что в случае получения всех четырех главных наград приедет в таком образе. Как бы предваряя ситуацию, он прибыл на кресле до оглашения результатов, а после получения первой тарелки прямо сказал, что претендует на все остальные.

Однако по итогам лучшим артистом объявили Александра Реву в образе певца Артура Пирожкова. Это возмутило популярного в интернете рэпера, поэтому он потребовал объяснить ситуацию. Сначала исполнитель предложил определить победителя заново, в зависимости от количества аплодисментов в зале. Однако это предложение ведущие назвали «колхозным», в итоге никаких изменений не состоялось.

Никита Джигурда поддержал звезду, отметив, что в плане пиара тот сделал все правильно. Более того, даже руководство канала оценило его претензии, как яркое выступление, не менее эффектное, чем выступления суперзвезд. Джигурда рассказал, что даже его 11-летняя дочь, живущая во Франции, является фанаткой российского рэпера. При этом он признал и талант Александра Ревы, однако в современном мире более перспективным является творчество именно Моргенштерна. Его демарш отображает извечный конфликт «отцов и детей», объяснил актер. Также Джигурда вспомнил об интервью Валеева у Юрия Дудя. Отвечая на вопросы ведущего, что бы предпочел молодой артист деньги или принципы, звезда, не задумываясь, выбрал деньги.

Источник: inforeactor.ru



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