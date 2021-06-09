В Одессе разыскивают капитана ГПСУ. Правоохранители изучают, к каким секретным данным он имел доступ

Родители Черткова, по данным правоохранителей, проживают в оккупированном Крыму.

“Однако проверить, известно ли им что-либо о местонахождении сына, не представляется возможным. Нет информации, что Чертков легально пересекал государственную границу. Поиски продолжаются”, – отметил Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5847306571976257

Связь с офицером была утрачена с самого начала. Он 1 июня утром сделал несколько телефонных звонков по работе, после этого его телефон молчит. Об этом в комментарии ТСН рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

“В настоящее время известно, что он не появлялся в сети мобильного оператора”, – подчеркнул он.

Черткова почти сразу объявили в розыск, после этого его жена Екатерина позвонила на работу и сказала, что вечером муж вернулся, но она его не пустила домой. По информации ТСН, проверка камер видеонаблюдения не подтвердила слов женщины.

Журналисты попытались пообщаться с супругой Черткова, но она отказалась от комментариев. Соседи семьи рассказали, что видели во дворе автомобиль правоохранителей, ведущих наружное наблюдение. Они предполагают, что капитана планировали задержать. За пять дней до исчезновения Черткова машину наблюдения сняли.

Журналисты ТСН отмечают, что Чертков был в числе военных, которые в 2014 году после оккупации Крыма покинули полуостров и решили служить в Украине. В Крыму у него осталась родня.

После исчезновения капитана в Одессе ходят слухи о том, что он мог вернуться на оккупированный полуостров. В штабе он имел доступ к информации, которой могут заинтересоваться в России.

Правоохранители выясняют, какие материалы были доступны Черткову.

“Если говорить о том объеме информации, которым он мог владеть из государственной тайны, это все анализируется нами и другими правоохранительными органами, чтобы установить, насколько важной информацией в последнее время он пользовался”, – сказал Демченко.

ТСН связалась с матерью офицера, но диалога не получилось, женщина после этого удалила страницу в соцсети.

Коллеги Черткова не верят, что он мог быть шпионом, они привлекли киберподразделения, чтобы проверить его активность в соцсетях.

Контекст:

Чертков пропал 1 июня. Он в 6.30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану государственной границы в Черном море и на реке Дунай. 2 июня Черткова объявили в розыск.

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