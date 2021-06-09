Все украинские регионы в “зеленой” зоне, Вирастюка признали нардепом, Европарламент утвердил цифровые COVID-сертификаты. Главное за день

Вирастюка зарегистрировали нардепом

Центральная избирательная комиссия Украины 9 июня зарегистрировала кандидата от “Слуги народа” Василия Вирастюка народным депутатом.

Все украинские регионы в “зеленой” зоне

Все регионы Украины соответствуют “зеленой” зоне эпидемической опасности в связи с распространением COVID-19. За последние сутки в Украине подтвердили 1385 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, выздоровело 6962 пациента.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав предложит продлить карантин, но смягчить его.

Европарламент утвердил цифровые COVID-сертификаты

Европейский парламент 9 июня утвердил введение цифрового COVID-сертификата, который призван облегчить передвижение по странам Евросоюза во время пандемии коронавируса. Система цифровых COVID-сертификатов начнет действовать в ЕС с 1 июля 2021 года сроком на 12 месяцев.

Решение еще должен принять Совет ЕС, а в силу закон вступит после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Суд ЕС снял старые санкции с Януковича и его сына, но их активы остаются замороженными

Суд Европейского союза аннулировал акт Совета Евросоюза от 2019 года, которым продлевалась заморозка активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Отмечается, что когда против лица применяются многолетние санкции на основании судебных решений, то перед продлением санкций Совет ЕС обязан проверить, соблюдались ли процессуальные права этого человека, в том числе, на судебное разбирательство в разумные сроки. Однако суд заявил, что это не было сделано.

Спикер Европейской службы внешних связей Петер Стано напомнил, что хотя суд ЕС аннулировал старые санкции, действующие ограничительные меры против Виктора и Александра Януковичей, которые заключаются в замораживании активов, продолжают действовать на основании нормативно-правового акта, принятого в марте 2021 года. Они действуют до 6 марта 2022 года – к этому времени Совет ЕС ежегодно принимает решение, продлевать их или нет.

Оккупанты огласили приговор Бекирову

“Центральный райсуд” оккупированного Россией Симферополя 9 июня заочно приговорил бывшего политзаключенного Эдема Бекирова к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Также “суд” постановил, что Бекиров должен выплатить 150 тыс. руб. (примерно 56,5 тыс. грн) штрафа.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова подчеркнула, что решение “суда” незаконно. Бекиров считает, что приговор призван “устрашить народ”.

Партию “Голос” могут покинуть 10 нардепов

9 июня нардеп от “Голоса” Соломия Бобровская сказала, что ряды партии могут покинуть 10 нардепов. Кроме нее это могут сделать Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

В “Голосе” заявили, что официальных обращений нардепов о выходе из партии не было, руководство узнало об этом из СМИ.

Сальвадор первым в мире признал биткоин платежным средством

Парламент Сальвадора 9 июня принял закон, который официально признал биткоин платежным средством. Документ вступит в силу через 90 дней.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—